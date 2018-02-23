Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Konyaspor maçı özeti ve golleri ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Akhisarspor'a konuk oldu. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, Akhisar deplasmanından puan çıkaramadı. Akhisar, kendi evinde Seleznov(2) ve Mineiro'nun golleriyle 3 puanı kaptı. Peki Akhisarspor Konyaspor maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR 3-0 KONYASPOR MAÇI [GENİŞ ÖZET]

89'Teleset Mob. Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Soner Aydoğdu çıkıyor ve yerine Bilal Kısa oyuna giriyor.

88'Paulo Henrique, gol pasını veren isim.

88'GOL! Serginho Mineiro topu ağlara gönderiyor!

88'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

88'Teleset Mob. Akhisarspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Soner Aydoğdu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

87'Rakip ceza sahası önünden Miguel Lopes ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

86'Teleset Mob. Akhisarspor takımında oyuncu değişikliği; Evgen Seleznyov oyundan çıkarken Paulo Henrique oyuna giren isim.

84'Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Adis Jahovic

83'Teleset Mob. Akhisarspor, Abdoul Sissoko ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

83'Daniel Larsson, orta yuvarlakta Orkan Çınar tarafından faule maruz kalıyor.

82'Atiker Konyaspor, Nejc Skubic ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

82'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Evgen Seleznyov – Nejc Skubic mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Atiker Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

82'Teleset Mob. Akhisarspor takımında Evgen Seleznyov, sarı kart görüyor.

81'Sağ çaprazdan Volkan Şen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

80'Atiker Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samuel Eto'o çıkıyor ve yerine Orkan Çınar oyuna giriyor.

80'Teleset Mob. Akhisarspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Lopes.

79'Teleset Mob. Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Muğdat Çelik çıkıyor ve yerine Serginho Mineiro oyuna giriyor.

70'Evgen Seleznyov önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

68'Golün asistini yapan isim Muğdat Çelik.

68'GOL! Evgen Seleznyov ile Teleset Mob. Akhisarspor farkı 2'ye çıkarıyor.

67'Atiker Konyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Wilfred Moke.

67'Volkan Şen, Muğdat Çelik tarafından faulle durdurulduğu için Atiker Konyaspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

64'Atiker Konyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Serkan Kırıntılı geçiyor.

63'Muğdat Çelik – Wilfred Moke mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Atiker Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

62'Sağ çaprazdan Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

62'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Teleset Mob. Akhisarspor adına Soner Aydoğdu kullanacak.

62'Evgen Seleznyov, Ali Çamdalı tarafından faulle durduruluyor. Teleset Mob. Akhisarspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

61'Teleset Mob. Akhisarspor, Milan Lukac ile serbest vuruş kullanacak.

61'Atiker Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deni Milosevic çıkıyor ve yerine Volkan Şen oyuna giriyor.

60'Atiker Konyaspor takımında Wilfred Moke faul yapıyor.

59'Atiker Konyaspor takımından Mehdi Bourabia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

59'Mehdi Bourabia ile Atiker Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

59'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mehdi Bourabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

54'Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Daniel Larsson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

53'Moryke Fofana rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'Atiker Konyaspor takımından Ali Çamdalı sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

52'Atiker Konyaspor takımından Nejc Skubic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47'Atiker Konyaspor takımı Ömer Ali Şahiner ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ömer Ali Şahiner tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

47'Mehdi Bourabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

47'Atiker Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mehdi Bourabia geçiyor.

47'Ali Çamdalı, Muğdat Çelik tarafından faule maruz kalıyor.

46'Rakip ceza sahası önünden Samuel Eto'o ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

46'Atiker Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Amir Hadziahmetovic çıkıyor ve yerine Moryke Fofana oyuna giriyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor.

45'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Muğdat Çelik sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Miguel Lopes, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Serkan Kırıntılı kurtarıyor.

45'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'Atiker Konyaspor takımında Nejc Skubic faul yapıyor.

45'Atiker Konyaspor takımında Nejc Skubic, sarı kart görüyor.

45'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Miguel Lopes sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

43'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mehdi Bourabia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43'Atiker Konyaspor, Mehdi Bourabia ile köşe vuruşu kullanıyor.

40'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Teleset Mob. Akhisarspor adına Mustafa Yumlu kullanacak.

38'Samuel Eto'o ile Abdoul Sissoko arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samuel Eto'o.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Teleset Mob. Akhisarspor takımı oyuna başlayacak.

36'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Adis Jahovic tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

35'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31'Eray Ataseven altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

31'Teleset Mob. Akhisarspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Bayram geçiyor.

30'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Evgen Seleznyov, Mehdi Bourabia tarafından faulle durduruluyor.

29'Atiker Konyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Turan geçiyor.

29'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Muğdat Çelik – Ali Turan mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Atiker Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

28'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Teleset Mob. Akhisarspor adına Mustafa Yumlu kullanacak.

28'Evgen Seleznyov, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Mehdi Bourabia tarafından faule maruz kalıyor.

27'Atiker Konyaspor takımı Deni Milosevic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Deni Milosevic tarafından çekilen şut auta gidiyor.

26'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Muğdat Çelik sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

25'Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Amir Hadziahmetovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23'Atiker Konyaspor takımından Deni Milosevic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23'Atiker Konyaspor takımından Ali Çamdalı sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20'Teleset Mob. Akhisarspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Eray Ataseven geçiyor.

20'Wilfred Moke ile Evgen Seleznyov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Wilfred Moke.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Teleset Mob. Akhisarspor takımı oyuna balayacak.

19'Atiker Konyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Atiker Konyaspor adına Mehdi Bourabia kullanacak.

19'Ali Turan, Evgen Seleznyov tarafından faulle durdurulduğu için Atiker Konyaspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

18'Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Larsson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

15'Ömer Bayram, gol pasını veren isim.

15'GOL! Evgen Seleznyov Teleset Mob. Akhisarspor takımını öne geçiren golü atıyor.

15'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13'Atiker Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serkan Kırıntılı geçiyor.

12'Ceza sahası içerisindeki Muğdat Çelik – Ali Turan mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Atiker Konyaspor lehine faul kararı veriyor.

12'Teleset Mob. Akhisarspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Abdoul Sissoko geçiyor.

12'Samuel Eto'o ile Daniel Larsson arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samuel Eto'o. Taç çizgisine yakın bir bölgede Teleset Mob. Akhisarspor takımı oyuna başlayacak.

12'Atiker Konyaspor takımında Samuel Eto'o, sarı kart görüyor.

10'Atiker Konyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Turan geçiyor.

10'Taç çizgisine yakın bir yerde Nejc Skubic, Muğdat Çelik tarafından faule maruz kalıyor.

8'Teleset Mob. Akhisarspor takımından Muğdat Çelik sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8'Teleset Mob. Akhisarspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Mustafa Yumlu geçiyor.

8'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Evgen Seleznyov, Ali Turan tarafından faulle durduruluyor.

7'Ceza sahası içinde topla buluşan Adis Jahovic, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Milan Lukac kurtarıyor.

5'Atiker Konyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mehdi Bourabia.

4'Teleset Mob. Akhisarspor takımında Abdoul Sissoko hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

4'Teleset Mob. Akhisarspor takımında Abdoul Sissoko faul yapıyor. Teleset Mob. Akhisarspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Samuel Eto'o.

3'Ceza saha içinde topla buluşan Evgen Seleznyov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2'Sağ çaprazdan Miguel Lopes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'Bu dakikada Atiker Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Samuel Eto'o

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

AKHİSARSPOR KONYASPOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başladı. beIN SPORTS 2'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi sitemizde mevcuttur.

Teleset Mobilya Akhisarspor, 23. haftaya 27 puan ve averajla 12. sırada girdi. Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 15. durumda yer alıyor.

Sezonun ilk devresinde rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ligde rakibiyle ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.

AKHİSARSPOR'DA SON DURUM

Okan Buruk yönetiminde sezon iyi başlayan Akhisarspor haftalar ilerledikçe istikrarını kaybetti. Takım son iki haftada ise üst üste galibiyetler alarak seri yakalamayı başardı. Bu hafta kendi taraftarı önüne çıkacak Akigolar sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

KONYASPOR'DA SON DURUM

Diğer yandan iki iyi sezonun ardından bu sezon beklentilerin altında kalan ve ligde kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor ise son 6 maçında sadece 1 yenilgi, 1 galibiyet aldı. Geri kalan 4 maçı beraberlikle tamamlayan Anadolu Kartalları bu maçta deplasmandan 3 puanla ayrılarak düşme hattından bir nebze olsun uzaklaşmak istiyor.

İLK MAÇI KONYASPOR KAZANDI

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-Beyazlıların gollerini 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 73. dakikada Patrick Friday Eze kaydetti.