Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde bu hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte 22. maçını oynadı. Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis, Bursa müsabakasında rakip fileleri boş geçmedi. 32. yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılara karşı attığı 3 golle ile sarı-kırmızılılardaki ilk hat-trick sevincini yaşadı. Yıldız golcü, bu gollerle ligde 20. kez fileleri havalandırdı.

Gomis, böylece gol krallığında 17 golle rakibi Trabzonspor’lu futbolcu Burak Yılmaz’ı geçti.