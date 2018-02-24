Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Kasımpaşa maçı şifresiz canlı anlatımı izle ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk olacak. Geçen 22 haftada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kayserispor, 35 puanla 5. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 29 puanla 10. sırada bulunuyor. Kayserispor, kendi evinde 3 puanı alarak üst sıralarda tutunmayı planlarken Kasımpaşa ise ligin orta sıralarından kurtulmak için bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Kayseri Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Silviu Lung, Lopes, Şamil Çinaz, Kana-Biyik, Kucher, Atila Turan, Badji, Deniz Türüç, Güray Vural, Mendes, Umut Bulut

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Omeruo, Youssef, Popov, Sadiku, Pavelka, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne

Süper Lig’in son hafta sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden lacivert-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan topladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 29 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İstanbul temsilcisinde karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, İlhan Depe, Olivier Veigneau, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.

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