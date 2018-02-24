Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. hafrasında Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor. Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'dan puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Alanyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Şubat Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, N’Sakala, Fofana, Maniatis, Emre, Villafanez, Fernandes, Douglas

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Rodallega

2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.

8 futbolcu ceza sınırında

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Karadeniz temsilcisinde Tomas Hubocan, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N’Doye ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da ceza sınırındaki oyuncularına son idmanda bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Kamil Ahmet yine 11’de

Sezon başında Eskişehirspor’dan transfer edilen Kamil Ahmet Çörekçi, artan performansıyla ilk 11’deki yerini sağlamlaştırıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, üç haftadır iyi bir oyun ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyu, son yapılan taktik idmanda 11’de denediği öğrenildi. Başarılı oyuncuyu sol bek mevkiinde deneyen Çalımbay, sağ bekte ise formayı Joao Pereira’ya verecek. Devre arasında takıma katılan Novak’ın ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Fırtına’da 4 eksik

Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Alanya’ya gitti. Sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun ve Fabian Castillo kafilede yer almadı. Turuncu-Yeşilliler’de ise kaleci Haydar Yılmaz ve Berkan Emir aynı sebepten dolayı mücadelede görev yapamayacak.