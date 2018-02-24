Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 1000 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti. Maçın oynandığı stattan geç ayrılan Bursaspor kafilesi, sivil bir otobüsle tesislere yaklaşırken tansiyon iyice yükseldi. Taraftarlar otobüse doğru koşarken, çevik kuvvet ekipleri ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de tesislerin etrafını sararak güvenlik önlemleri alırken, Bursaspor'un taraftar gruplarından Teksas'ın lideri Selim Kurtulan ve polis arasında da tartışma çıktı. Taraftarın büyük bir bölümü daha sonra tesislerden ayrılırken, yaklaşık 100 kişilik bir grubun bekleyişi sürüyor.