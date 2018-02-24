Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Erkek Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynadığı üçüncü maçında İsveç’e deplasmanda 59-58 mağlup oldu. Maça oldukça etkili savunmayla başlayan milliler ilk çeyrekte rakibine sadece 15 sayı şansı tanısa da hücumda ritmimizi bulamayınca ev sahibi ekip ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İlk yarı 29-29 sona erdi. Üçüncü periyotta pota altında kolay pozisyonları sonlandırmakta zorlanan Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, çember altı savunmasını da iyi yapamayınca İsveç çeyreğin bitimine 1.37 kala 10 sayı farkla öne geçti: 48-38. Final bölümüne 50-39 geride giren Türkiye 9-0’lık seriyle maça ortak oldu. Bitime 2.5 saniye varken ve 1 sayı gerideyken Sertaç ile son hücumu iyi kullanamayan millîler parkeden 59-58 yenik ayrıldı. 12 Dev Adam gruptaki dördüncü maçında pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.