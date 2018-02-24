Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kritik derbi öncesi yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Samandıra’da basın mensuplarıyla sohbet eden Kocaman, Başakşehir, Beşiktaş kıyasıyla derbinin önemini vurguladı. “Başakşehir galibiyetinin fikstürün dönüşü açısından pek çok avantaj sağladığını ifade eden Aykut Hoca, “Takıma güven tazelemesi gibi oldu. Ancak Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa, derbinin en az 10 puan olacak gözüküyor. Beşiktaş’ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak” ifadesini kullandı.



Tek istediğim adalet

Aykut Kocaman, “Beşiktaş’ın en ufak bir kayba tahammülü yok ama biz de sahaya yüzde yüz kazanmak için çıkacağız” derken, “Hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum” sözleriyle adalet vurgusu yaptı. Kocaman, “Takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok. Doğal hatalar olur ancak oyunun şeklini çevirecek hareketlere tahammülüm yok. Bizim lehimize de olursa aynı şeyi seslendireceğimize söz veriyorum” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Cüneyt Çakır için ise, “2015-2016’da Beşiktaş’ı 2-0 yendiğimiz maçtan sonra Cüneyt Hoca, Beşiktaş derbisi yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz” yorumunda bulundu.



Bileğimizin hakkıyla

Kimsenin hakkına kast edilmeyen ve hak edenin kazandığı bir maç temennisinde bulunan Aykut Kocaman, ilk yarıdaki derbide hakem hatalarından yakınması gereken tarafın Fenerbahçe olduğunu belirtirken, “Maçı dün akşam tesadüfen izledim ve gördüm ki, Beşiktaş’ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz” dedi. Kocaman, takımların genel performansıyla ilgili olarak ise “Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

Valbuena korkuttu

Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe’de cezalı Hasan Ali ve sakat Janssen dışında eksik bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Mehmet Ekici ile İsmail’in derbide oynayacak durumda olduğu belirtilirken, kasığındaki ağrı nedeniyle son idmana çıkmayan Valbuena’nın da yarın forma giyebileceği öğrenildi.

Taraftara uyarı

Yakaladığı çıkışla taraftarlarını tribüne çekmeye başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı solladı. Sarı-lacivertliler, iç sahada 29 bin 429 taraftar ortalamasıyla Beşiktaş’ı sollayıp, 38 bin 731 kişi ortalamalı Galatasaray’ın arkasından ikinciliğe yerleşti. Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi, Vodafone Park’a gidecek taraftarlarına hassasiyet uyarısı yaptı.



Derbilerde yenilmiyor

Fenerbahçe ligde oynadığı son 9 derbide mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015’te Beşiktaş’a 3-2 kaybettikten sonra çıktığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Bu maçlarda toplam 3 gol yiyen Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, Galatasaray’a karşı da 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Güneş’in yanına gitmem

Kocaman, derbide Şenol Güneş’in yanına gitmeyeceği iddiası için “2010-2011’de Kadıköy’deki Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmiş beni mahcup etmişti. Oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı” dedi. Kocaman, “Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?” şeklindeki soruya ise “Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum” cevabı verdi.

Yenip geleceğiz

Sezonun ikinci yarısında oynanan 5 maçta attığı 4 golle Fenerbahçe’nin en skoreri olan sambacı yakaladıkları çıkışı, “Hocamızın bizden neler istediğini anlayıp sahaya yansıtmaya başladık. Bu da skorlara yansıdı” diyerek özetledi. Derbilerin şampiyonluk yarışından farklı olduğunu ifade eder sambacı, “3 puan için gidip, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İstanbul takımları şampiyonluk için savaşıyor. Bu rekabetin ligin sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Umarım yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız” dedi. Türkiye’de 75 kez ağları sarsan Fernandao henüz, Beşiktaş’a karşı gol sevinci yaşayamadı.