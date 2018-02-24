Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 maçtır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Alanyaspor’u yenerek şanssızlığını kırmak istiyor. 2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay da Alanya maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Oyuncularına bu maçın kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Çalımbay, “Artık hiçbir şekilde mazeretimiz yok. Mutlaka kazanmalıyız. Ligin ilk yarısındaki havayı yeniden yakalamalıyız. Taraftarımızı çok üzdük. Bunu telafi etmeliyiz” dedi. Oyuncular da hocalarına Alanya maçında galibiyet sözü verdi.

Kasıklarındaki sakatlık sebebiyle iki hafta sonra Başakşehir maçıyla sahalara dönebilen ancak hafta boyunca takımın idmanlarına katılamayan Burak Yılmaz, dün hocası Rıza Çalımbay ile görüşerek oynamak istediğini söyledi. Takımın kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyen Burak, “Hocam ben oynamak istiyorum, kendimi iyi hissediyorum” diyerek Çalımbay’dan forma istedi. Gün boyunca yapılan denemelerin ve çekilen MR’ların ardından bu oyuncunun durumu sağlık heyetiyle de masaya yatırıldı. Çalımbay, maç saatine kadar ağrıları dinerse Burak’a forma verecek.