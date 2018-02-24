Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Kasımpaşa deplasmanında geçen hafta şok bir mağlubiyet alan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in deyişiyle de “Kredisini tüketmişti.” Dün gece evinde Bursa’yı ağırlayan sarı-kırmızılılarda galibiyetin aksi düşünülmüyordu. Cimbom maça da hızlı başladı. Daha çok Feghouli’nin yer aldığı sağ kanattan hücum geliştirmeye çalışan G.Saray golü ise sol kanattan buldu. 11’de Nagatomo sol çizgide topu Rodrigues aktardı, o da ceza sahası çizgisine gerileyen Gomis’i gördü. Fransız yıldız hiç bekletmeden topun geldiği yöne, yerden düzgün vurarak Harun’u çaresiz bıraktı: 1-0. Galatasaray’ın golü sonrası Bursaspor reaksiyon gösteremedi, aksine yine sahasına çekildi. Ama G.Saray buna rağmen 20-25 dakika net pozisyona giremedi ve adeta zaman nasıl geçti anlaşılmadı. 38’de kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Belhanda’yı düşüren Ekong kırmızı gördü ve Bursa’nın guardı düştü.



Tek kaleye dönen maç

Bursa 10 kişi kaldıktan hemen sonra 2 defa kaleyi direkler korudu ama devreye girilirken Rodrigues affetmedi. G.Saray’ın yükselen değeri Rodrigues, 42’de sol çaprazdan ceza alanına kat ederek sağ köşeye nefis bıraktı: 2-0. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya da etkili başladı. Korner sonrası Linnes’in sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği topu Harun’u sektirdi. Serdar Aziz bu hatayı affetmedi ve cezayı kesti: 3-0. Maç tek kaleye dönerken 58’de Maicon’un şutunu Harun son anda çeldi. 72’de soldan gelen G.Saray’da Rodrigues, Belhanda’ya aktardı. Faslı yıldız son çizgiden içeriye müthiş çıkardı. Bomboş kalan Gomis ağları havalandırdı: 4-0. Uzatmada da son söz perdeyi açan Gomis’tendi: 5-0. Rahat bir 3 puan alan Cimbom maç fazlasıyla lider oldu.

Fernando haftaya kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında oyunun her alanında iyi oynadıklarını söyledi. Terim, Brezilyalı futbolcu Fernando’nun ne zaman döneceğinin sorulmasına, “Haftaya sahaya atarız inşallah” cevabını verdi. Başarılı teknik adami Mariano’nun yerine Linnes’i oynatmasının hatırlatılması üzerine, “Linnes iyi oynuyor. Mariano’yu da kaybetmeye niyetimiz yok” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Muslera’nın performansının sorulması üzerine, “Transfer edilmesinde katkı verenlerden biriyim. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet oyuncular arasında yer aldı. Güvenebileceğimiz bir kaleci. Hata yapacaktır. Ben Muslera’ya güveniyorum. Hem karakterini hem de oyununa güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bu goller doktor için

Bursaspor ağlarını 3 defa sarsan Bafetimbi Gomis, maç sonu yaptığı açıklamada, “Gollerimi doktor Yener İnce’ye armağan ediyorum. Bu hafta çok eleştiri aldı ve hak etmiyordu. Sahada bayıldığımı görünce insanlar etkilendiler. Bu hafta aynı testleri yaptık ve bir şeyim olmadığı gözüktü” dedi. İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Fransız yıldız, “Geçen hafta kaybettik ve üzüntü yaşadık. O maçtan sonra bu şekilde kazanmak bizim için önemliydi. Sadece benim 3 golüm değil, takım olarak bir oyunumuz var. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor” sözlerini kullandı.

F.Bahçe ve Beşiktaşlılara teşekkür etti

Geçen hafta saha içerisinde baygınlık geçiren Gomis, kendisine geçmiş olsun mesajları gönderen taraftarlara teşekkür etti. Fransız yıldız, “Bu hafta benim için dokunaklı bir dönemdi. Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da bana mesaj gönderdi. Bu beni etkiledi, çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim” dedi.