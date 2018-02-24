Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın bu aralar en çok parlayan ismi Garry Rodrigues... Geçen sezon ara transfer döneminde PAOK’tan transfer edildiğinde tam bir kapalı kutuydu. Hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor ancak Bruma’dan formayı kapmakta oldukça zorlanıyordu. Sadece 5 maça ilk 11’de başlayabilmiş ve 16 karşılaşmada 1 gol, 1 asistllik performans sergileyebilmişti. Hatta gönderilmesi gereken isimler arasında gösteriliyordu. Bu sezona ise fırtına gibi girdi ve ilk 4 maçta 3 asist yaptı. Ancak bir anda duruldu. Feghouli’nin takıma katılmasıyla artık formayı kapamayacağı konuşuluyordu. Maçlara yedek olarak başlıyordu artık. Trabzonspor maçında da oyuna sonradan girip golü attıktan sonra uzun bir sessizliğe gömüldü Garry Rodrigues... Ta ki Fatih Terim gelene kadar.



Durdurulamıyor

İmparator’un gelişiyle şaha kalktı yıldız oyuncu. Özellikle sol kanadı otobana çevirdi. Fatih Hoca’nın ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasından itibaren 7 maçın sadece birinde gol ya da asist katkısı yapamadı Rodrigues. Son 7 maçta 4 gol ve 5 asiste ulaşan siyahi futbolcu, toplamda 5 gol ve 8 asiste ulaştı. Taraftarların da sevgilisi haline gelen Rodirgues dünkü karşılaşmanın da yıldızıydı. Süper Lig’in en iyi ikilisi olmalarını sağlayan Gomis’e yaptığı asistlerini dün de sürdürdü.Âdeta bir enerji deposu görüntüsü veren yıldız oyuncu 42. dakikada fileleri havalandırarak başarılı futbolunu taçlandırmış oldu. Attığı golden sonra Fatih Terim’e giderek sarılması da dikkatlerden kaçmadı. Maç bittiğinde de Rodirgues’in ismi statta yankılanıyordu.

Aslan kükrüyormuş!

5-0’lık galibiyetin ardından en çok mutlu olan isimlerin arasında Abdürrahim Albayrak yer alıyordu. Galatasaraylı yönetici maç sonu yaptığı açıklamada, “İnsanlar zevkli bir maç izledi. Demek ki aslan kükrediği zaman, aslan kükrüyormuş. Kasımpaşa maçına göre daha iyi oynadık. Daha istekliydik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla gidiyoruz” dedi.

Serdar’ın gözü dışarıda

Eski takımı Bursaspor’a gol atan Serdar Aziz, ağları havalandırdıktan sonra sevinmedi. Başarılı stoper maç sonu yaptığı açıklamada, “Taraftarımız deplasmanda da bizi aynı coşkuyla destekliyor. İnşallah Kasımpaşa maçı son olur ve bundan sonra iç sahada ve dış sahada iyi sonuçlar alıp, taraftarımızı mutlu ederiz” sözlerini kullandı.

Nagatomo alıştı

G.Saray’ın sol beki Nagatomo, 5-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından takıma alıştığını belirtti. Başarılı sol bek, ‘’Kendimi iyi hissediyorum. Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma da alıştım. Şu an lideriz ve rakiplerin maçlarını bekliyoruz’’ dedi.



Batalla: Bilmiyorum

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Batalla, takımda neyin kötü gittiğini kendisinin de bilmediğini söyledi. Beklentileri vermediklerinin farkında olduklarını vurgulayan Arjantinli futbolcu, “Bu durumdan çıkmak için de Kayseri’den puan ve puanlar almamız çok etkili olacak” diye konuştu.



Disiplinden kopmadık

Dünkü karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Mariano’ya bırakan, Marin Linnes maç sonu yaptığı açıklamada, “5-0 çok iyi bir sonuç, zorlu bir maç bekliyorduk. Golü erken bulduk ve rakibin erken 10 kişi kalması, bizim de oyun disiplininden kopmamamızla bu sonuç ortaya çıktı” dedi.