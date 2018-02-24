Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, pazar akşamı Fenerbahçe ile oynanacak dev derbiye büyük bir konsantrasyonla hazırlanıyor.

"ŞAMPİYON OLDUĞUNUZ GÖSTERİN"



Teknik direktör Şenol Güneş, 5-0'lık Bayern Münih yenilgisini unutturmaya çalıştığı oyuncularını zirve yarışında 'kırılma maçı' olarak gördüğü bu kritik karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor.



Futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede hafta arasında Almanya'da oynanan karşılaşmayı tamamen akıllarından çıkarmalarını isteyen deneyimli çalıştırıcının, "Siz son iki sezonun şampiyonu ve bu ligin en iyisisiniz. Pazar gecesi sahadan galibiyetle ayrılıp, bunu herkese bir kez daha gösterin" sözleriyle siyah beyazlı futbolculara telkinde bulunduğu bildirildi.

İLK 11 ŞEKİLLENİYOR



Şenol Güneş, cezalı Pepe ile Talisca'nın yokluğunda Fenerbahçe sınavının 11'ini de büyük oranda belirledi. Savunmanın kenarlarında Gökhan Gönül ve Adriano ile ideal kurguya dönecek olan tecrübeli teknik adamın göbekte Gary Medel'in yanında Vida-Tosic ikilisinden hangisini oynatacağına henüz karar vermedi.



Orta alanın ortasını Atiba ve Tolgay ile kurmayı planlayan Şenol Güneş'in kanatlardaki tercihleri Quaresma ile Babel, forvet arkasında ise Oğuzhan Özyakup olacağı belirtildi.

Güneş'in tek kararsızlığı ileri uçta kimi oynatacağı konusunda. Vagner Love'ın gol atamamasına rağmen Konya ve Bayern karşısındaki performansından memnun olan Güneş'in Brezilyalı forveti, Alvaro Negredo'nun bir adım önünde düşündüğü kaydedildi.