Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon yaptığı iddialı açıklamalarla gündem olan Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi beraberliğin de iyi bir sonuç olacağını vurguladı.

"BEŞİKTAŞ'IN KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK"

Aykut Kocaman, "Yenmek zorundayız, maç stratejisi oluşturacağız. Sonuçta uygulayıcılar oyuncular. Başakşehir maçında mükemmel uyguladılar. Karşımızda da son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var ve puan kaybına hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz. Temel stratejimiz kazanmak üzerine olacak." şeklinde konuştu.

En iyi futbolu Başakşehir ve Fenerbahçe'nin oynadığını ifade eden Kocaman, "Futbolu iyi ve güzel oyunla nitelendirmiyorum. Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor." ifadelerini kullandı.