Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe ile maç yapacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta olacak? BJK FB derbi maçı skoru kaç kaç bitecek? Bu ve benzeri cevabını aradığınız Fener Beşiktaş maçına doğru son dakika gelişmeleri haberimizde. Ayrıca siz değerli futbol severlerimiz dilerseniz Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı anlatımını şifresiz sitemizden takip edebilirsiniz. Öte yandan Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti de maç miyimi sizler için bu haberde yer alacak.



Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın derbi maçta karşılaşacak. Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik virajda Beşiktaş'la karşılaşacak. Haftaya 44 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, 4. sıradaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde bulunuyor. Vodafone Park'ta yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



21 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.



İki eksik

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, yarın derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak. Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de yarın forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dirar 11'e, Valbuena kulübeye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena'yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar'ı oynatmayı planlıyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena'yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna'nın yerine, Süper Lig'de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel'i de Carlos Kameni'nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.



Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao.

Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Vodafone Park'ta yenilgisi yok

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi. Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.



Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Sarı-lacivertli rakibini, Vodafone Park'ta konuk edecek Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı.

- Beşiktaş'ın en farklı skorla kazandığı maçlar

Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç

23.03.1941 Şeref Özel 7-1

06.01.1990 Fenerbahçe Türkiye Ligi 5-1

12.03.1944 Şeref Küme 4-0

07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0

16.05.1987 Ali Sami Yen Türkiye Ligi 4-0

21.11.1987 Fenerbahçe Türkiye Ligi 4-0

- Fenerbahçe'nin en farklı kazandığı maçlar

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç

06.12.1958 İnönü Özel 7-0

17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0

01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2

24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1

28.11.1924 Taksim Özel 4-0

18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0

31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0

- En gollü maçlar

İki rakip arasında geride kalan 344 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

- Golcüler

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

- En çok forma giyenler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

- En erken gol Bolic'in

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

- İki takımda da oynayanlar

Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens.

- Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

- İlk resmi maç berabere

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

- Kendi kalesine gol atanlar

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.