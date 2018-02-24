Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Ligde son oynadığı 6 müsabakada üçer beraberlik ve yenilgi alan Göztepe, 23. haftaya 33 puan ve averajla 8. sırada girdi. Deplasmanda son 5 maçta galip gelemeyen Göztepe'nin rakibi Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşma öncesinde 34 puanla 6. durumda yer alıyor. Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek. Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmişti.