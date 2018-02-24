Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, son 3 haftada ise Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı bulunan Issiar Dia ile kart cezalısı Issam Chebake ile Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.
Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak
24.02.2018 - 10:45 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
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546015 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/546015.aspx
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