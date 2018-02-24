Beşiktaş 2018 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleşiyor. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Fikret Orman da konuşma yapacak.
Beşiktaş Divan Kurulu başladı
24.02.2018 - 11:28 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın 2018 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Katılımın yoğun olduğu toplantı Vodafone Park’ta gerçekleşiyor.
Etiketler : besiktas-divan-kurulu,besiktas,
546024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/546024.aspx
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