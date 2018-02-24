Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş 2018 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleşiyor. Katılımın yoğun olduğu toplantıda Başkan Fikret Orman da konuşma yapacak.