Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman, kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Sezon sonunda şampiyon olacaklarını iddia eden Orman, Şenol Güneş'e de sahip çıktı.

"KİMSEYE YARANAMIYORUM"

G.Saray ve Fenerbahçe'nin UEFA ile sorunlu olduğunu ifade eden Orman, "Mart ayında 2 ezeli rakibimiz UEFA ile görüşecek. Niye çağırıyor UEFA onları? Çok mu özledi? Beşiktaş'ı neden çağırmıyor. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu hiç duydunuz mu? Rakibimiz 30-40 milyon euroya mâl olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor, biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Sosyal medyada bir bakıyorum cimri oluyorum, bir bakıyorum para saçıyorum. Kimseye yaranamıyorum." şeklinde konuştu.

"BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şenol Güneş'in gönderileceği yönündeki haberlere kızan Fikret Orman, "Biz Bilic'le de Samet Hoca'yla da kontratı tamamladık. Sözleşmesi devam eden teknik adamı göndermedik, Şenol Hoca'nın da 2 yıl daha sözleşmesi var, gönderilecek diyenler ayıp ediyor." ifadelerini kullandı.

Orman son olarak İstanbul'da oynacakları Bayern Münih'i de yeneceklerini söyledi.