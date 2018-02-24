Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore'nin PyeongChang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Kızak ve Skeleton Federasyonunun (IBSF) ortak talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı.

Rusya'dan olimpik sporcu statüsündeki Nadezhda Sergeeva'nın, yasaklı "trimetadion" maddesini kullandığı tespit edildi.

DERECESİ GEÇERSİZ SAYILDI



Açıklamada, oyunlardan diskalifiye edilen Sergeeva ile kızak branşı çiftler kategorisinde 12. olan partneri Anastasia Kocherzhova'nın elde ettiği derecenin geçersiz sayılmasına da karar verildi.

Rus sporcu Nadezhda Sergeeva dopingli çıktı CAS, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii'yi de doping kullandığı gerekçesiyle oyunlardan men etmiş ve derecesini silmişti.

'DOPİNG YAPMIYORUM' TİŞÖRTÜ GİYMİŞTİ



Doping testi pozitif çıkan Rus atlet Nadezhda Sergeeva’nın olimpiyatlar için hazırlattığı kısa tanıtım videosunda üzerinde ‘Doping yapmıyorum’ yazan tişörtle temiz spordan yana olduğu ve kendisini anlattığı kısa tanıtım filmi, doping haberleri sonrası sporcu tarafından internetten kaldırıldı. Rus sporcu Nadezhda Sergeeva dopingli çıktı Rus sporcu Nadezhda Sergeeva dopingli çıktı