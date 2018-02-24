Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.