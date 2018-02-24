İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 mağlup etti.
Ligin 25. haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Deportivo Alaves'i ağırlayan Madrid temsilcisi, 44 ve 61. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 46. dakikada Gareth Bale, 89. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle galibiyete uzandı.
Portekizli yıldız Ronaldo, 285 kez forma giydiği La Liga'da 300 gole ulaştı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid puanını 51'e çıkarırken, Deportivo Alaves 28 puanda kaldı.
Günün diğer maçında Celta Vigo, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yendi.
İkinci yarının başında Pione Sisto'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, ilk golün pasını verdi.