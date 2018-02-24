Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United Chelsea maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Premier Lig'de lider Manchester City'nin gölgesinde kalan Manchester United ve Chelsea, 28. haftada kozlarını paylaşacak. Karşılaşma yüzbinler tarafından merakla bekleniyor. Ev sahibi United, son 14 maçının 11 tanesinde gol görmezken, 30 iç saha maçının 29 tanesinde yenilmedi. Saha avantajını kullanarak rakiplere korku salan Mourinho'nun öğrencileri, rakibi ile puan farkını açmak istiyor. Geçen senenin şampiyonu Chelsea ise, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek taraftarlarına derbi zaferi yaşatmak istiyor. Peki heyecanla beklenen Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Manchester United-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Şubat Pazar günü oynanacak Manchester United-Chelsea mücadelesi TSİ 17.05'de başlayacak. Karşılaşma S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı anlatım ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Tominay, Matic, Pogba, Lingard, Sanchez, Lukaku

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses, Alonso, Fabregas, Kante, Willian, Hazard, Morata

Manchester United'da 4 eksik

Kırmızı Şeytanlar'da Herrera, Blind, Fellaini ve Phil Jones, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

İki takım hakkındaki bazı istatistikler

Manchester United, Chelsea ile oynadığı son 14 resmi maçın sadece birini kazanabildi (5B 8M).

Manchester United'ın Premier Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (18) ve en fazla gol yediği (67) rakibi Chelsea.

Antonio Conte, Chelsea menajeri olarak Jose Mourinho ile karşılaştığı dört resmi maçın üçünü kazandı (1M).

Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'deki altı büyük takım ile iç sahada oynadığı yedi maçın sadece birinde birden fazla gol atabildi (3G 2B 2M). O maç da geçen sezon Chelsea karşısındaydı.

Jose Mourinho, Manchester United menajeri olarak Old Trafford'ta oynadığı 32 Premier Lig maçının sadece ikisini kaybetti (18G 12B). Mourinho'nun Old Trafford'ta Manchester United menajeri

olarak elde ettiği maç başına puan ortalaması (2.06), Louis van Gaal (2.24) ve Alex Ferguson'dan (2.42) daha düşük.

Manchester United menajeri olarak Chelsea'ye karşı üç resmi maçtan yenilgiyle ayrılan Mourinho'nun bu takımın başında daha fazla mağlup olduğu başka rakibi yok.

Akan oyundaki son üç şutunda gol bulan Eden Hazard, aynı sayıda golü bundan önceki 31 şutta elde edebilmişti.

Romelu Lukaku, bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'in altı büyük takımına karşı oynadığı maçlarda gol atamadı ve bu maçları toplam dört şut çekebildi.