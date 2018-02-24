Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Arsenal maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Manchester City ile Londra devi Arsenal, İngiltere Lig Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de en yakın rakibi Liverpool'a 1 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan fark atan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan City, kupayı da kazanmak isterken, şampiyonluk ümitlerini kaybeden ve taraftarlarına kupa armağan etmek isteyen Arsenal, kupayı müzesine götürmek istiyor. Peki Arsene Wenger ile Pep Guardiola'nın öğrencilerinin bu dev mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Manchester City-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Şubat Pazar günü oynanacak Arsenal - Manchester City mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sane, Sterling, Agüero

Arsenal: Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, İwobi, Mesut Özil, Aubameyang

Manchester City'de sakatlığı bulunan Mendy ve kırmızı kart cezalısı olan Delph forma giyemeyecek.

Arsenal'da ise Cazorla ve Lacazette sakatlıkları sebebiyle final maçında takımını yalnız bırakacak isimler olacak.