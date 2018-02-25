Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in gözde ekiplerinden Göztepe, 23. haftada Sivasspor'u konuk edecek. Son 6 haftadır kazanamayan İzmir temsilcisi, Sivasspor'a karşı galip gelerek gidişatını düzeltmeyi planlıyor. Sivasspor ise bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Göztepe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Gouffran, Castro, Halil, Demba Ba

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho- Emre, Kone

Ligde son oynadığı 6 müsabakada üçer beraberlik ve yenilgi alan Göztepe, 23. haftaya 33 puan ve averajla 8. sırada girdi. Deplasmanda son 5 maçta galip gelemeyen Göztepe’nin rakibi Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşma öncesinde 34 puanla 6. durumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek. Göztepe, ligin ilk devresinde rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmişti.