Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Tüm futbolseverlerin heyecan içinde beklediği büyük derbide kazanan zirve yolunda büyük avantaj yakalayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçıyle birlikte zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışından düşmemenin peşinde. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı geçerek siyah-beyazlı ekibi zirve yarışının dışına itmeyi planlıyor. Peki kazananın zirve yolunda büyük avantaj sağlayacağı bu dev Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf (Alper), Dirar, Guiliano, Fernandao

İki önemli eksik

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 21 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül’de Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0’lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe’de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, yarın derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak. Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dirar 11’e, Valbuena kulübeye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena’yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar’ı oynatmayı planlıyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena’yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna’nın yerine, Süper Lig’de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar’ın ilk 11’de olması bekleniyor. Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel’i de Carlos Kameni’nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali’nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.

Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015’te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Beşiktaş’a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Vodafone Park’ta yenilgisi yok

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Park’ta yenilgi yüzü görmedi. Dolmabahçe’deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Vida ile Gökhan Gönül'ün durumu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Beşiktaş'ın derbiye, Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vagner Love muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 345. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.