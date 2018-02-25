Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de 16 Aralık 2017’de 1-0 kazandığı Bursaspor maçından bu yana galibiyet alamayan Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 2-1’le güldü ve kötü gidişini sonlandırdı. Hem puan kayıplarına son vermek hem de ligin ilk yarısındaki 4-3’lük maçın rövanşını almak için sahaya çıkan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sonuca ikinci yarıda bulduğu gollerle giderken, Alanyaspor’un yenilgi serisi dört maça çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf golü erken bulan Alanyaspor’du. Henüz 7. dakikada Emre Akbaba gole yaklaşsa da şutu Onur’da kaldı. Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Uğur Demirok’un kısa düşen geri pasını iyi takip eden Emre, Onur’un çıkıp çıkmama konusunda tereddüt yaşamasından faydalanarak düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra da ataklarını sürdüren Hikmet Karaman’ın takımı 16’da ikinci gole yaklaşsa da Douglas’ın köşe vuruşundan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşu dışarı çıktı. 29’da Emre Akbaba’nın şutu da az farkla dışarı çıkınca ilk yarı 1-0 sona erdi.



Trabzon fırtına gibi

İkinci yarıya Olcay, N’Doye değişikliğiyle başlayan Trabzonspor oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı. 68’de Yusuf’un soldan ortası kale sahasında savunmadan sekerken, pozisyonu iyi takip eden Burak skoru dengeledi: 1-1. Alanyaspor yeniden öne geçmek için bastırdı. 71’de Emre Akbaba’nın bir dakika içerisinde yaptığı iki etkili vuruş da filelerle buluşmadı. Temposu yükselen oyunda Trabzonspor’u öne geçiren gol ise 77’de geldi. N’Doye’un sol taraftan pasını iyi kontrol eden Abdülkadir düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan sürede savunmasında açık vermeyen bordo-mavililer 90 dakikayı 2-1 önde tamamladı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 36’ya yükseltirken, 21 puanda kalan Alanyaspor düşme hattından uzaklaşamadı.

Gomis gol kralı olsun, ben çok oldum

Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig’de 18. golünü Alanyaspor’a attı. Bordo-mavililerin son 6 golünün 5’i Burak’tan geldi. Sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Burak haftaya oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu, “Hakemler de hata yapar ama hep bizim canımız yanıyor. Yorumculara soruyorum, benim pozisyonum sarı kart mı? Sosa’nın pozisyonu penaltı değil mi? Gomis’in takımı şampiyon olacaksa o da gol kralı olsun. Ben defalarca oldum, bilen biliyor” sözlerini kullandı.