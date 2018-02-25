Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın ev sahipliğinde organize edilen Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışı 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde yapıldı. GRT Yamaha Takımı’ndan Lucas Mahias, pole pozisyonunda başladığı yarışı birinci tamamladı. Milli sporcu Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu ise 3. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 24-25 Mart'ta Tayland'da organize edilecek.



Sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan ise durumu şöyle:

1 - Lucas Mahias (Fransa) - 25 puan

2 - Randy Krummenacher (İsviçre) - 20

3 - Sandro Cortese (Almanya) - 16

4 - Federico Caricasulo (İtalya) - 13

5 - Luke Stapleford (Büyük Britanya) - 11

13 - Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 3