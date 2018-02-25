Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 28 puanla 11. sırada bulunan Yeni Malatya, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 12 puanla ligin son sırasına demir atan Karabükspor'u konuk etti. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Yeni Malatya, Karabükspor karşısında haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyordu. Karabükspor ise zorlu Malatya deplasmanından gol veya goller bularak haftayı puan ya da puanlarla kapatmak istiyordu. Maçın 23. dakikasında Doria'nın ayağından bulduğu golle ev sahibi Yeni Malatya, Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk 45 yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Malatya, 60'ta Khalid Boutaibi, 69'da ise Nacer Barazite'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı. Maçın skorunu tayin eden gol ise 90+1'de penaltıdan Leandrinho'dan geldi ve Yeni Malatya, Karabükspor'u kendi evinde 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı ve Malatya, puanınıo 31'e çıkardı.

Yeni Malatya 3-1 Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri için tıklayın

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Volkan Ahmet Narinç

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Mina, Doria, Cissokho, Murat Yıldırım, Diallo (Dk. 46 Barazite), Dening (Dk. 61 Gilberto), Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 78 Berk Yıldız)

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş (Dk. 46 Bliznichenko), Kravchenko, Ferhat Görgülü (Dk. 5 Özgür Yılmaz), İshak Doğan, Skulason, Traore (Dk. 84 Murat Akın), Cem Özdemir, Leandrinho, Kage, Ibanez

Goller: Dk. 23 Doria, Dk. 60 Boutaib, Dk. 69 Barazite (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+1 Leandrinho (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Doria, Dk. 34 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Ibanez, Dk. 40 Traore, Dk. 51 Kage, Dk. 58 Cem Özdemir (Kardemir Karabükspor)

SPOR TOTO SÜPER LİG: EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 (İLK YARI)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Cissokho'nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Rahman Buğra xx, Mina xx, Doria xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Aytaç xx, Diallo xx, Dening xx, Adem xx, Boutaib xx

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereıra, Barazite, Eren, Azubuıke, Sincere, Berk, Gılberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx, Skulason xx, Hakan Aslantaş xx, Anton xx, İshak xx, Leandro xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol: Doria (dk. 23) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore (Karabükspor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.

54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Gilberto’nun altıpas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolde Barazite topu ağlara gönderdi: 3-0

87. dakikada kısa paslarla cezasahasına giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.

90. dakikada Leandrinho, kazanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi. 1-3

Stat: Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)