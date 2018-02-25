Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına kısa bir zaman kala Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'a gelen sarı-lacivertli taraftarlar, olaysız bir şekilde stadın içine girmeye başladı.