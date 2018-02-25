Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup’tan gelen kötü haberle şok yaşadık. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Talisca’nın yokluğunda Oğuzhan’ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş’in 11’de Tolgay Arslan’a görev vermesi bekleniyor.