Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç’u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.