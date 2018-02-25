Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını mağlup kapattığı karşılaşmayı Vida ve Quaresma’nın (2) golleriyle kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde ederken, rakibini de Vodafone Park’ta ilk kez yenmeyi başardı. 5 Şubat 2017’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 7 Mayıs 2017 tarihinde ligde oynanan mücadelede ise önde götürdüğü karşılaşmadan son saniyede yediği 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, bu akşam Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanarak, Vodafone Park’ta ezeli rakibine karşı ilk galibiyetini elde etti.