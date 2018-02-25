Fenerbahçe karşısında ilk yarısını geride kapattığı mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatırken 2’li averajda da öne geçmeyi başardı. Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe’yle oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Beşiktaş, bu maçı da kazanarak galibiyet sayısını 2’ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta 3-2 galip gelirken, bu maçtan sonra oynanan 5 mücadelede ise kazanamamıştı. Rakibine karşı 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Şenol Güneş’in öğrencileri, yine 3 gol atarak kazanmayı bildi.
Güneş yine 3 golle kazandı
25.02.2018 - 21:39 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe’ye karşı 2. galibiyetini alırken, bu maçı da 3 golle kazandı.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,fenerbahçe,
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A.
P.
1
Galatasaray
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15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
8
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
11
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
12
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
13
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
16
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4