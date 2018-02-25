Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Çok net bir şekilde 2. golün rakip adına gelme ihtimali görünüyordu"

Erken sayılabilecek golden sonra böyle gitmeyeceği görnüyordu.Erken golden sonra, zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı şuursuz şekilde kaleye itmeye yöneltti ve biz de bunu korumaya yöneldik. Koruma kaygısı, az adamla gole gitmeye çalıştık. 2. yarının hemen başında çok erken gol. Olumsuza giden durumu arttıran bir gol oldu. Çok net bir şekilde 2. golün rakip adına gelme ihtimali görünüyordu. Medel'in kurtardığı pozisyonla bir öne geçme şansı bulduk ama olmadı. Arayışlarımız bütün halinde değildi. Oyunun kontrolünü ele geçiremedik. Mağlubiyetin ihtimal dahilinde olduğu bir deplasman Beşiktaş.



"Attığımız gol ofsaytmış"

"Bizim attığımız gol ofsaytmış. Keşke düzeltselerdi. Artık kafamızı sıfırlamamız ve Akhisar maçına yeni seriyle başlmamız gerekiyor"



İsmail Köybaşı'nın sakatlığı sonrası Isla'nın sola geçmesi hakkında Kocaman: "Isla yerine çok aşina değildi. Savunma anlamında olumsuz şeyler söylenebilir ama bizim çıkışlarımızı çok etkiledi" dedi.