Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 116-105 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 116-105 mağlup ederek bu sezon ilk kez 7 karşılaşmalık galibiyet serisine imza attı.

Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 28 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid, 17 sayı, 7 asistle oynayan Ben Simmons ve 16 sayı atan J.J. Redick taşıdı.

Magic'te Aaron Gordon 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Nikola Vucevic 15 sayı, 9 ribaunt ve Evan Fournier 16 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Warriors, Thunder'a fark attı

Son şampiyon Golden State Warriors, Batı Konferansı'nın play-off adayı ekiplerinden Oklahoma City Thunder'ı 112-80 yendi.

Ev sahibi Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry ise 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretti. Nick Young da 16 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Thunder'ın all-star oyuncuları Russell Westbrook, Paul George ve Carmelo Anthony, toplam 34 sayı atabildi. Westbrook 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Anthony ve Steven Adams 14'er sayıyla mücadele etti.

Trail Blazers, Lillard'ın basketiyle kazandı

Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0.9 saniye kala attığı turnikeyle Phoenix Suns deplasmanından 106-104 galip ayrıldı.

Trail Blazers''ın all-star oyun kurucusu Lillard, 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste "double double" yaptı. C.J. McCollum 21 sayı, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 13 ribaunt üretti.

Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı, 9 ribaunt, T.J. Warren'ın 19 sayı, 3 blok, Elfrid Payton'ın 13 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Alex Len'in 11 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.