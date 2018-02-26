Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 3-1 yenen Beşiktaş’ı taraftarlar tesiste yalnız bırakmadı. Karşılaşma sonrası Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen taraftarlar, takımlarını meşale yakarak ve tezahürat atarak karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş taraftarlara el sallayarak sevinçlerine ortak oldu. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüsün güçlükle tesislere girmesinin ardından taraftarlar dağıldı.
Beşiktaş’a coşkulu karşılama
26.02.2018 - 00:01 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de bu akşam oynanan derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Etiketler : beşiktaş,süper lig,fenerbahçe,
546354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/546354.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
8
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
11
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
12
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
13
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
16
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4