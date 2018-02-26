Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Gençlerbirliği maçı şifresiz canlı anlatımı izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Son haftaların gözde ekibi Gençlerbirliği, bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın peşinde. Başakşehir ise zirveyi maç fazlasıyla kapan Galatasaray'ın üstüne geçerek tekrar lider olmanın hesabını yapıyor. Peki Başakşehir Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detayları turkiyegazetesi.com.tr'de...

Maç fazlası bulunan Galatasaray’ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Clichy ve Caicara ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.