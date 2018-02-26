Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Manchester City, 18. dakikada Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Agüero'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Manchester City, 58. dakikada Vincent Kompany, 65. dakikada da David Silva'nın attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Türk asıllı Alman futbolculardan, Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de ise Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, tarihinde 5. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.