Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon, finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 86-79’luk skorla deviren Yakın Doğu Üniversitesi’nin oldu. Ligde 96-78 yendiği güçlü rakibi karşısında ikinci periyottan itibaren oynadığı etkili oyunla sonuca giden Zafer Kalaycıoğlu’nun takımı böylece üst üste ikinci defa kupanın sahibi olmayı başardı. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasının en değerli oyuncusu maçı 19 sayı ve 12 asistle tamamlayan Courtney Vandersloot olurken, mücadeleyi 26 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle bitiren ABD’li oyuncu Kayla McBride da takımının kupaya uzanmasında önemli rol oynadı.



Kupayı Türkoğlu verdi

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda yapılan maçın ardından gerçekleştirilen törende Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupasını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ne mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetine ise ödüllerini AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile TBF yönetim kurulu üyeleri takdim etti.