Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç maç sonra kazanan Villarreal’de ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, Carlos Bacca’nın pasını iyi değerlendirerek takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Bu sonuçla puanını 41’e yükselten İspanyol ekibi, Valencia’yı takibini ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Milli oyuncumuz Getafe karşısında kaydettiği golle La Liga’daki gol sayısını 4’e yükseltti.