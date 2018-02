Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle Florya’da özlenen aile ortamı tam olarak oturdu. Teknik direktörlerine büyük saygı duyan futbolcuların dostlukları da daha da sağlamlaştı. Öğrencilerine “baba” gibi davranan tecrübeli hoca, tüm futbolcularla birebir görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını çözmeye, performanslarını yükseltmelerine yardımcı oluyor. Kendine has metotları olan Terim ilk 11 tercihleriyle, maç sırasındaki tavırlarıyla, hamleleriyle de mesajlarını veriyor. Takımın 10 numarası Belhanda’yı ikinci yarının ilk 3 maçında kulübede oturtan Fatih Terim, Faslı futbolcunun kendine gelmesini sağladı ve yıldız futbolcu potansiyelini nihayet yansıtabildi. Son oynanan Bursa maçında 106 defa topla buluşan ve her an oyunun içinde olan Belhanda istenilen “Maestro” performansını artık gösteriyor. Belhanda Terim’le olan çıkışı sayesinde artık taraftarla da tam olarak bütünleşti.



Kasımpaşa cezası

Tudor’un görmezden geldiği Selçuk ile Donk’u takımın mühim parçaları haline getiren Terim 2015-16 sezonunun devre arasında transfer edilen Martin Linnes’i de “As oyuncu” kategorisine sokmayı başardı. Büyük umutlarla transfer edilse de bir türlü istikrar bulamayan Norveçli, Terim’den önce sağ bek ve sol bek mevkilerinde alternatif isim olarak görülüyordu. Ama tecrübeli teknik adam hem Linnes’i hem de kendini vazgeçilmez olarak gören Mariano’ya büyük bir ders verdi. Terim’le birlikte öz güven depolayan bir başka isim ise Serdar Aziz oldu. Savunmada güven veren millî stoper, İmparator geldikten sonra 3 gol kaydetti. Terim’in şimdiki hedefi ise Sinan Gümüş. Kasımpaşa maçında hayâl kırıklığı oluşturan Sinan’ı, Bursa karşısında süre vermeyen Terim, umut vadeden futbolcusunun da dersini almasını sağladı. Oyuncusuna “Formayı almak için ekstra yapman lazım” mesajı veren Terim, Sinan’ı da bir an önce as oyuncu seviyesine getirmek istiyor.

Belhanda “28” dedi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve şu an takımın en formda isimlerinden olan Younes Belhanda dün 28 yaşına adım attı. Sarı-kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu şu ana kadar 10 gole doğrudan katkı yaptı.

Kupa mesaisi

Galatasaray hız kesmiyor. Süper Lig’de kazanılan Bursa maçının ardından izin yapmayan sarı-kırmızılılar dün de antrenman yaptı. Yarın kupa yarı finalinde Akhisar’a konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda da zaferi hedefliyor.