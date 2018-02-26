Trabzonspor bu yılın ilk galibiyetini Alanya deplasmanında alırken gollerde yine yerli ve millilerin imzası vardı. 1-0 geriye düşen Rıza Çalımbay’ın takımı rakibini ikinci yarıdaki futbolu ve golleriyle devirirken tabelada Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür’ün adı vardı. Geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27’si yerli oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71’ine imza attı. Ki Trabzonspor yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da devam ettirdi. Yerliler 23 maçın 17’sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplanan 36 puanın 33’ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda gelmesi de dikkat çekiciydi. En golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz olurken onu 3’er golle Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, 2 golle Abdülkadir Ömür 2 ve 1 golle de Okay Yokuşlu takip etti. Yabancılardan Hugo Rodallega 4, Dame N’Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1’er olmak olmak üzere 11 gole adını yazdırdı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk devre değil ama ikinci yarıdaki oyundan, mücadeleden ve kazanma azminden dolayı oyuncularını kutladı.
Yerli ve millî
26.02.2018 - 07:38 | Son Güncelleme: 26.02.2018 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
36 puan toplayan bordo-mavililer bunun 33’ünü Türk oyuncuların gol attığı maçlarda aldı. Burak başı çekti onu Olcay ve Yusuf izledi
Etiketler : trabzonspor,burak yılmaz,
546409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/546409.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor 3 - 2 Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
8
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
11
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
12
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
13
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
16
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4