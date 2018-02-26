Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bu yılın ilk galibiyetini Alanya deplasmanında alırken gollerde yine yerli ve millilerin imzası vardı. 1-0 geriye düşen Rıza Çalımbay’ın takımı rakibini ikinci yarıdaki futbolu ve golleriyle devirirken tabelada Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür’ün adı vardı. Geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27’si yerli oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71’ine imza attı. Ki Trabzonspor yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da devam ettirdi. Yerliler 23 maçın 17’sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplanan 36 puanın 33’ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda gelmesi de dikkat çekiciydi. En golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz olurken onu 3’er golle Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, 2 golle Abdülkadir Ömür 2 ve 1 golle de Okay Yokuşlu takip etti. Yabancılardan Hugo Rodallega 4, Dame N’Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1’er olmak olmak üzere 11 gole adını yazdırdı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk devre değil ama ikinci yarıdaki oyundan, mücadeleden ve kazanma azminden dolayı oyuncularını kutladı.