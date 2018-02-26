Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasmanda üst üste 10. mağlubiyetini alan ve bu sezon dış sahada kazanamayan Karabük ise artık umutlarını iyice tüketmeye başladı. İlk yarısı oldukça düşük tempoda geçen karşılaşmada oyuna hakim olan taraf ev sahibi ekipti. 23’te Doria’nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Y. Malatyaspor, 60’ta Boutaib, 69’da da Barazite’nin golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip oyunu rölantiye alırken, K. Karabükspor’a uzatma dakikalarında Leandrinho’nun ayağından bulduğu penaltı golü puan için yetmedi: 3-1.