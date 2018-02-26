Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de üst sıralara tırmanma savaşı veren iki takımın mücadelesinde Göztepe, sahasında DG Sivasspor’u tek golle geçip 3 puana ulaştı. Puan cetvelinde 7 ve 8’inci sıraları paylaşan ancak uzun süredir galibiyete hasret kalan iki takımın karşılaşması oldukça hareketli başladı. 5. dakikada Göztepe atağında Sabri’nin sağdan ortasına son anda savunma araya girdi ve devamında Yoan Gouffran’ın sert şutunu Tolgahan parmaklarının ucu ile kornere çeldi. Göztepe maçın başında özellikle Sabri Sarıoğlu’nun kullandığı sağ kanattan çok tehlikeli ataklar geliştirdi.

Bifouma atamayınca...

Dakikalar 35’i gösterdiğinde ev sahibi mükemmel bir golle öne geçti. Rakibinden topu söküp alan Demba Ba, kaleyi cepheden gören oldukça uzak bir noktadan harika vurdu ve köşedeki örümceği aldı: 1-0. Senegalli oyuncu bu golle Göztepe formasıyla ligdeki ikinci golünü bulmuş oldu. İlk yarı bu golle Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya Sivasspor ilk yarıdan daha istekli başladı. Özellikle Emre Kılınç’ın oyuna girmesi, konuk ekibe hareket getirdi. Ancak Sivasspor özellikle Bifouma’nın girdiği pozisyonlardan gol çıkaramayınca Göztepe 6 maçlık galibiyet hasretini dindirirken, Sivas’ın hasreti 6 maça çıktı.

Alkışlar Tuna’ya

Göztepe’nin hocası Tamer Tuna, İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nde eğitim uçuşunda şehit olan askerlerimiz anısına Göztepeli komutanların hediyesi olan pilot montuyla saha kenarındaydı. Genç çalıştırıcı, “Vatanımızın her köşesinde şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Issız, kuytu köşelerde bu işleri yaptıklarını biliyoruz. Yurdun her köşesinde vatanımızı savunan askerlerimizin montu bu. Bunu giymek gurur vericiydi. Nasip olduğu için mutluyum” dedi.