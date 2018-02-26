Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent ekibinin 3 puan özlemi 6, Antalyaspor’un deplasman galibiyeti hasreti ise 11 maça çıktı. Karşılıklı pozisyonlarla başlayan maçta Osmanlıspor daha etkili olan taraftı. 18’de kaleci Ferhat’tan seken topu Osmanlısporlu Cikalleshi el yordamıyla ağlara gönderince, gol geçersiz sayıldı. 55’te Osmanlıspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Cikalleshi, topu üstten auta gönderince başkent ekibinin 3 puan hayalleri uçtu: 0-0. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25’e, Osmanlıspor ise 20’ye yükseltti.