Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonrası basın toplantısında, “Erken sayılabilecek golden sonra maçın öyle gitmeyeceği zaten görünüyordu. Buradaki ana problem bu oldu, erken golden sonra zaten hafta boyunca gerilen ortam Beşiktaş’ı biraz da şuursuz bir şekilde hücuma yöneltti. Bizi de koruma duygusuna itti” derken, “Daha çok baskı altındaki kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştık. Organize olamadık. Oyun içinde bizim adımıza en sıkıntılı durumu bu oluşturdu. İkinci yarıda ise hemen başta çok erken bir gol yedik. 1-1’den sonraki süreç net olarak Beşiktaş’ın doğru oyunuyla gitti. Topu çok hızlandırdılar. Çok net bir şekilde gol geliyordu” şeklinde konuştu.



Fikret Orman ayıp etti

Aykut Hoca, “Mağlubiyet demoralize etmedi ama bu seviyede bu tip acemi hataları, baskı altında kolay top kayıplarını kabul edemiyorum. Hakemler de bu futbola yol açtı. Eleştirmek için söylemiyorum. Bizim de golümüz ofsaytmış. Beşiktaş maçı hak etti, bunu bir tarafa koyalım. Bilek güreşini Beşiktaş kazandı” ifadelerini kullandı. “Kupa fikstürüne bakılınca bir tek biz üç gün arayla maç oynayacağız. Bunu söyleyince PFDK’lık mı olacağız?” diyen Kocaman, “Açıklama yapıyoruz kurula gidiyoruz. Federasyon sopa göstermemeli” vurgusu yaparken, “Ben derbi için, ‘Beşiktaş’ın ölüm kalım maçı’ demedim. Fikret Orman’ın böyle demişim gibi ‘Sana mı kaldı’ sözünü kullanması ayıp” açıklaması yaptı.

Olaysız geldiler

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a misafir olduğu derbide yerini alan 1900 Fenerbahçe taraftarı önceki maçların aksine hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermedi. Fernandao’nun golünde büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertliler stattan yine olaysız ve üzgün ayrıldı.



Yıldırım statta

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Beşiktaş ile oynanan maç öncesi stattaki yerini aldı. Yıldırım’ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de stada gelerek takıma destek oldu. Başkan adayı Ali Koç ise derbiyi babası Rahmi Koç’un locasından izledi.



İsmail sakatlandı

F.Bahçe’de karşılaşmaya on birde başlayan İsmail Köybaşı sakatlanınca yerini 31. dakikada Şener’e bırakmak zorunda kaldı. Sağ kasığında ağrı olan Köybaşı bir süre oyuna devam etti. Fakat daha fazla dayanamayan sarı-lacivertli futbolcu kenardan değişiklik istedi.



Bu defa olmadı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Park’ta ilk yenilgisi aldı. Bu derbiye kadar Dolmabahçe’deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etmişti. Rakibini evinde yenen tek takım olan Fener bu sefer deplasmandan eli boş döndü.

Topal’ın alnı yarıldı

Fernandao golünü attıktan sonra Beşiktaşlı taraftarları çok kızdıracak bir el hareketi yapınca siyah-beyazlı tribünler oyuncuya büyük tepki gösterdi. Tribünlerden atılan yabancı maddeler Mehmet Topal’ın kafasına isabet etti. Tecrübeli oyuncu uzun süre yerde kalırken, alnının yarıldığı görüldü. Fenerbahçe sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Mehmet Topal oyuna devam etti.

15 maçlık seri bitti

F.Bahçe sadece derbiyi değil uzun zamandır süren yenilgisizlik serisini de kaybetti. Sarı Kanarya ligde 15 maç sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kocaman’ın takımı ligde en son 7. haftada Aksiharspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.