Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezonun en kritik maçlarından birinde tarihî rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta kozlarını paylaşırken zafer Kara Kartal’ın oldu: 3-1. Buz gibi şubat akşamında iki şampiyonluk adayının kapışması futbolseverlerin içini ısıttı. Fenerbahçe beklenin aksine rakip yarı alanda daha çok gözüken taraf olarak başladı maça ve bunun karşılığını 8. dakikada Fernandao’nun attığı ofsayt kokan golle alarak dev derbide 1-0 öne geçti. Golden sonra top daha çok Beşiktaş’taydı ama Kartal deyim yerindeyse ısıramıyordu rakibini. Çünkü Fenerbahçe alanları çok iyi kapatıyordu. Quaresma’nın trivela şutu dışında pozisyonu yoktu Beşiktaş’ın ilk yarıda. Kara Kartal ikinci devrede oyuna iştahlı başladı ve golü 49’da buldu. Bayern maçındaki hatasıyla çok tepki gören Vida, kazanılan kornerde topa çok iyi yükseldi ve derbiye eşitliği getirdi: 1-1.



Trivela farkı

Maçın heyecanı bir anda daha da arttı. Fabri 51’de hatalı bir şekilde öne çıktı, Şener’in aşırtma vuruşunu Medel son anda kafayla çizgiden çıkardı. Hemen ardından Atiba karambolde şutunu çekerken, golü önleyen hamleyi Mehmet Topal yaptı. Beşiktaş sağlı sollu yüklenmeye başlayınca Aykut Kocaman, Aatıf’ı çıkarıp daha defansif Alper Potuk’u sahaya sürdü. Bunun üzerine Şenol Güneş stoper Vida’nın yerine golcü Negredo’yu aldı oyuna. Ancak değişiklikliklerden sonra bu sistem Kartal’ın baskısını azaltınca Love çıktı Caner girdi, hemen ardından gol geldi. Quaresma ilk yarıda takıldığı Kameni’yi bu defa muhteşem trivelasıyla avladı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. Uzatmada yine Quresma çaprazdan inanılmaz bir vuruşla skoru ilan etti: 3-1. Beşiktaş şampiyonluk yarışında kendisine büyük piskolojik üstünlük sağlayacak bir galibiyet alırken, rakibiyle arasındaki ikili averajı lehine çevirdi, puan sıralamasında Fenerbahçe’nin üstüne çıkarak 3. oldu.

Güneş’i gördü!

Söz maçın adamı ve galibiyetin mimarı Ricardo Quaresma’da: Takım olarak çok iyi çalıştık. İki büyük takımın mücadelesinde galip gelen daha iyi olan taraf bizdik. Önümüzde daha çok yol var. Çalışıp böyle devam etmek istiyoruz. (En güzel gol sorusuna) Gollerden birini seçmek tabii ki çok zor. Ama en önemlisi Beşiktaş’a, kulübüme bir şeyler verebilmekti bugün. Her gün sıkı çalışıyorum, kulübüme, taraftarlara ve takımıma bir şeyler verebilmek için çok sıkı çalışıyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var. Bu yaşıma rağmen ondan her gün bir şey öğreniyorum ve öğrenmeye de devam edeceğim.

Kilidi çift forvet açtı

Derbide 3 kilit pas veren %89,9 pas başarısıyla oynayan 16 ikili mücadelenin 11’ini kazanan Tolgay Arslan: Biz her zaman kendimize güveniyoruz. Hocanın hamlesi çift forvete dönmek bana göre kilidi açtı. 30. dakikadan sonra Babel ile çift forvete girdik. Hoca risk aldı ve iyi bir maç çıkardı. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu gösterdik. 3 puanı hak ettik. Bu oyunla kazanmak bizi gururlandırdı.



Sonuna kadar gideriz

Beşiktaş kalecisi Fabri derbi sonrası konuştu: İlk yarıda oyunu domine etmek istedik. Önde bastık, baskı kurmaya çalıştık. İlk yarı yaptıklarımızı ikinci yarıda da yapmamız gerektiğini konuştuk. Kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık. İkili averajı da lehimize çevirmek önemliydi. Böyle gidersek diğer takımlarla birlikte ligi sonuna kadar götüreceğimizi düşünüyorum.



Seri galibiyetler lazım

Siyah-beyazlıların orta sahadaki çalışkan ismi Atiba Hutchinson derbiyi ve şampiyonluğu değerlendirdi: Her zamanki gibi heyecan verici bir maç oldu. Bunun bir parçası olmak da büyük bir zevk. Çok iyi bir sonuç aldık ve durumu tekrar toparladık. Bu maçtan itibaren bir seri yapmak istiyoruz. Seri bizi hedefe götürecek. Sağlam kaldıkça yarışta istediğimiz yere gideceğiz.

Gel buraya, alnından öpeceğim

Geceye damga vuran Quaresma ‘puan kaybı halinde bitecek bir sezonu’ attığı iki süper golle kurtarınca tribünler gibi Şenol Güneş’i de mest etti. Hocası yanına çağırdığı Portekizli yıldızın alnından öptü.