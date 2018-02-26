Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Hafta içinde söylediğim Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu göstermemiz gerektiğiydi, öyle de oldu. Rakibimiz de güçlü. Böyle bir takıma karşı 1-0 geriye düştük, işimiz zordu. 1 numara taraftarımızdı. Gol de yesek hiç oyundan kopmadılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum” derken, “Bu maçtan sonra da formsuz olduğum söylenecek. Bugün benim bir şey yaptığım yok, bana göre taraftar benden fazla iş yaptı. İlk golü zorla yedik, ikinci golü de az daha zorla yiyorduk. Allah’tan takımın en uzun boylu oyuncusu (Medel 1,71 m) geldi de kafayla topu çıkardı” şeklinde esprili konuştu.



Quaresma’ya övgü

“Ofsattan golle kaybedebilirdik, Ricardo’ya penaltı da vardı. Ama bunları konuşmaktansa niyeti okumak önemli. Dikkatli konuşuyorum. Disiplin Kurulu’na gittiğim için kendimden utanç duyuyorum” vurgusu yapan Güneş, “Şu anda önümüzde Başakşehir ve Galatasaray var, onları yakalamak istiyoruz. 6 puan alacağımız maçlar vardı, bunları kaybettik. Şimdi tek düşüneceğim kupadaki Fenerbahçe maçı ve ardından Trabzonspor maçı. Quaresma bugün iyi çalıştı. Geriye gidip gelmelerde çok iyiydi. Bugün onun adına çok sevindim. Maçı biz kazanırken, hakemin yardımı olduğunu düşünmüyorum” sözlerini kullandı. Hoca, “Kocaman’la tokalaşacak mısınız?” sorusuna, “Bizi yumurta vurdurur gibi vurdurmaya ne gerek var. Aykut, Konya’dayken, buradayken hep tokalaşmışızdır” karşılığını verdi.

Büyük moral oldu

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi: İlk devreye göre ikinci yarı çok iyiydi. Ofsayt bir gol ve verilmeyen bir penaltı var. Buna rağmen alınan 3-1’lik sonuç…. İlahi adalete inanmamak mümkün değil. İlerisi için bir moral oldu. Quaresma büyük bir oyuncu. Beşiktaş için çok önemli birisi olduğunu gösterdi ve formanın hakkını çok güzel verdi.

Quaresma’ya teşekkür ederim.



Herkesi yendik

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak: İkinci yarıda çok güzel bir oyunla galibiyeti hak ettik. Maçtan önceki algı operasyonlarıyla ilgi her zaman duruşumuz, nazik ve Türk futbolunun ileri gitmesi için o şıklıkla konuşuyoruz. Bugün (dün) herkesi yendik. Hakkımızla galip geldik. İnşallah sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz.

2: Ricardo Quaresma, Mart 2012’deki Manisaspor karşılaşmasından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol birden attı.

4: Negredo’nun bu sezon Süper Lig’de yaptığı dört asistin üçü Fenerbahçe maçlarında geldi.

918: Derbilerde son golünü Trabzonspor’a atan Quaresma 918 gün sonra ilk derbi golünü Fenerbahçe’ye attı.

38: Siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı. Geride kalan bu mücadelelerde 31 galibiyet ve 7 beraberlik alındı.

3: Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ikinci Fenerbahçe galibiyetini elde ederken tabelada yine 3 gol (İlki 3-2’ydi) vardı. Tecrübeli hoca 7 Fener maçında 3 yenilgi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik gördü.