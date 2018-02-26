Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı Medel, siyah beyazlıların 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde yaptığı kritik müdahaleyle galibiyette önemli pay sahibi oldu. 1-1 devam eden mücadelenin 51. dakikasında Fenerbahçeli Şener, kaleci Fabri'nin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı. Çok iyi sıçarayan Medel son anda çizgi üzerinden kafayla topu çıkararak mutlak bir golü önledi.





2.10 METRE SIÇRADI



Şilili oyuncunun, aşırtma vuruşu kafayla çıkardığı pozisyonda adeta havada asılı kalması dikkatlerden kaçmadı.

1.71 boyundaki Medel'in söz konusu pozisyonda 2.10 metreye kadar yükseldiği ortaya çıktı.



