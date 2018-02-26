Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.



Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.





KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ



Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı.



Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.





BAHIA'LI FERNANDAO, ARKADAŞINA VURAN KANU'YU TEHDİT ETMİŞTİ



Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef almıştı.



Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)