Paris Saint Germain'in 27. haftada Marsilya'yı 3-0 yendiği maçın 76. dakikasında sakatlık geçiren Neymar, sahayı sedyeyle terk etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mücadelenin 76. dakikasında bileği dönen Neymar, sahayı sedyeyle terk ederken, göz yaşlarını tutamadı.